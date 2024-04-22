Meteoroloji ve Valilik uyardı: İstanbul için sıcaklık alarmı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği İstanbul için uyarıda bulundu. İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklığın 24-26 dereceye ulaşmasının beklendiği belirtilerek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Son Güncelleme:
Meteoroloji ve Valilik uyardı: İstanbul için sıcaklık alarmı!

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hafta boyunca İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek sıcaklığın 24-26 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün bölgede sıcaklıkların artacağına ilişkin açıklaması ve verilerine de yer verildi.

Etiketler
İstanbul Meteoroloji Hava Durumu
Son Güncelleme:
Türkiye'nin dev şirketi iflas etti. Apar topar şirket satışa çıkarıldı Türkiye'nin dev şirketi iflas etti. Apar topar şirket satışa çıkarıldı
En çok İstanbul'dan geliyorlar... İzmir'in akın akın göç alan ilçesi açıklandı En çok İstanbul'dan geliyorlar... İzmir'in akın akın göç alan ilçesi açıklandı
İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
Teleferik kazasında yaralanan 4 kişi taburcu oldu Teleferik kazasında yaralanan 4 kişi taburcu oldu
ÇOK OKUNANLAR
Boykota tekel bayileri de katıldı: O sigaraları satmayacaklar Boykota tekel bayileri de katıldı
Uzmanı açıkladı, IBAN'a para gönderirken dikkat: Borçlu çıkabilirsiniz! Uzmanı açıkladı, IBAN'a para gönderirken dikkat!
Kulis I AKP'de seçim sonrası yenilik rüzgarı: 3 bakan hariç hepsi değişebilir AKP'de seçim sonrası yenilik rüzgarı: 3 bakan hariç hepsi değişebilir
Erdoğan'ın eski metin yazarı: 15 Temmuz'dan sonra trene hücum eden asalaklar, AKP'de dengeyi bozdu "15 Temmuz'dan sonra trene hücum eden asalaklar dengeyi bozdu"
Bakanlık'tan ''yerel halk'' açıklaması: 'Yerel yatırımcıları' ifade ediyor Bakanlık'tan ''yerel halk'' açıklaması