Mustafa Sarıgül'den "2028 cumhurbaşkanı adayı kim olacak" sorusuna yanıt: Dikkat edin, geliyor

CHP'de 2028 seçimleri için Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın adı kulislerde öne çıkarken, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül 2028 seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"EKREM İMAMOĞLU'NUN SİYASETE GİRMESİNDE ÖNEMLİ KATKILARIM OLDU"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Şükrü Dudu ile Berber Muhabbeti’nin konuğu oldu. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile ilgili düşüncelerini paylaşan Sarıgül, "Özgür Özel’e kurultayda destek vermedim ama Özel son seçimlerde partimizi büyük bir başarıya ulaştırdı ve partimizin genel başkanı olarak daha başarılı olması için elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Başkanımızın yönetimini Ecevit’ten sonra özellikle yüzde 38 oyla çok büyük bir destek verdiler. Bizim görevimiz de bu desteğin önünü daha da açmak. İmamoğlu, başarılı, son derece iyi. Kendisini Beylikdüzü belediye başkanlığından beri tanırım. Partimize de önemli katkıları var. Benim de Ekrem başkanın siyasete girmesinde çok önemli katkılarım oldu" ifadelerini kullandı.

"DİKKAT EDİN, ÖZGÜR ÖZEL GELİYOR"

Mustafa Sarıgül, Şükrü Dudu'nun 2028 seçimleri için adayını sorması üzerine "Siyaset uzun vadeli bir şeydir. Yarın sabah ne olacağı belli olmaz. Ama şunu söyleyebilirim. Bilgi, beceri, yetenekleriyle daha önce CHP'de Grup Başkanvekilliği yapmış siyasetin ta gençlik kollarını, ilçe başkanlığı, il başkanlığını çok iyi bilen Özgür Özel genel başkanımıza dikkat edin! Geliyor!" dedi.