Erdoğan'dan 'değişim' ve 'Cumhur İttifakı' çıkışı: Seçim sonuçları bir bakıma biriken sorunların ortaya çıkmasıdır

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın geleceği, değişim konuları ve seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

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Erdoğan'dan 'değişim' ve 'Cumhur İttifakı' çıkışı: Seçim sonuçları bir bakıma biriken sorunların ortaya çıkmasıdır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, kamuoyunda tartışılan değişim konuları hakkında ve Cumhur İttifakı'nın geleceğine ilişkin konuştu.

Türkiye Gazetesi'nden alınan habere göre, Erdoğan, "Parti dava ve geleceği, ben dahil herkesin geleceğinden daha kıymetlidir. Bireysel hedeflerimizi partimizin geleceğinin önüne koymamalıyız. Milletin taleplerine uygun adımlar atacağız" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN: HEPİMİZ AYNI DAVANIN PARÇASIYIZ

"Seçim sonuçlarına yönelik tartışmalar var" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Değişim istekleri var. Ancak bu değişiklikleri kendi belirlediğimiz koşullarda ve zamanlamada gerçekleştireceğiz. Dış baskılara teslim olmayacağız. Tartışmaları yaparken birlik içinde olacağız. Fitne çıkarmayacağız. Hepimiz aynı davanın parçasıyız. Suçlayıcı değil, olgun bir dille konuşacağız. Seçim sonuçları, bir bakıma, biriken sorunların ortaya çıkmasıdır. Bu sorunları doğru teşhis ederek çözeceğiz. 'Teşhis, tedavinin yarısıdır' anlayışıyla hareket edeceğiz. Tespitlerimizi bu doğrultuda yapacağız. Titiz ve hassas olacağız."

Cumhur İttifakı içinde sorunlar olduğuna dair söylentilere de değinen Erdoğan, "Son günlerde Cumhur İttifakı'nda bir sıkıntı olduğu gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ancak Cumhur İttifakı'nda herhangi bir sorun yok. Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme bunu bir kez daha doğruladı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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2024 Yerel Seçimleri Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan
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