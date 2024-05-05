CHP'li Başarır: Erdoğan’ın yerinde olsam Özgür Özel ile yarışmak istemem

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesini değerlendirdi. Erdoğan'ın geçen seçimden bu yana cumhurbaşkanı adaylığı için isimleri gündemde olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu meselesini uzaklaştırarak, Özel’le yarışma isteği olduğu yorumlarına karşın “Ben Erdoğan’ın yerinde olsam Özgür Özel ile yarışmak istemem” dedi.

Sözcü TV’de İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan Başarır, Erdoğan-Özel görüşmesinin değerlendirildiği programda, “Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu meselesini biraz uzaklaştırmak ve Özgür Özel’le yarışmak istemek olarak değerlendirmek mümkün mü” sorusuna, “Ben yerimde olsam, sizin sorunuz bağlamında söylüyorum, Özgür Özel’le yarışmak istemem” yanıtını verdi.

"DİĞER ADAYLARDAN DAHA ZOR"

Başarır, “Diğer adaylardan daha mı zor olur?” sorusuna da “Bana göre tabii ki... Ben çok iyi tanıdım Genel Başkan'ı, uzun süredir beraberim. Gün yoktur ki, genel başkan olmadan önce de olduktan sonra da, beraber çalışmadığımız... Çok çalışkandır, çok zeki ve güçlü bir hafızası vardır. Çok ciddi anlamda bir konuda birden fazla uzman arkadaşı tarafından teyit alır ve ona göre karar verir. Demokrasiye, parti içi adalete, ülkede adalete çok inanır" cevabını verdi.