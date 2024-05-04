Özel'den Sinan Ateş cinayetine ilişkin hazırlanan iddianameye tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye tepki gösterdi.

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Özel'den Sinan Ateş cinayetine ilişkin hazırlanan iddianameye tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye tepki gösterdi.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sinan Ateş suikastine ilişkin hazırlanan iddianame, oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor.

Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız.'' ifadelerini kullandı.

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İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak 22 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında yanındaki Selman Bozkurt "müşteki", 22 kişi de "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Olay anında tetikçi Eray Özyağci'nin yanındaki şüpheliler Vedat Balkaya ve Suat Kurt müşterek fail, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın suça azmettirdiği belirtildi. İddianamede, şüphelilerin cinayetin işlenmesine yardımcı olduklarına dair detaylı bilgiler yer aldı.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, şüpheliler Özyağci, Balkaya ve Kurt'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar; Çep ve Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Şüpheliler, Asarkaya, Saraç, Köktürk, Yüce, Uzunlar, Gelenbey, Çolak, Bayraktar, Güney, Ersoy, Zorlu, Ataç, Yüksel, Öktem, Karadeniz, Atay ve Aykal'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi istenirken, Aykal'ın kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak maktule ait kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak temin ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

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