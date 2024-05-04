İletişim Başkanlığı açıkladı: Emine Erdoğan için helikopter pisti yaptırıldı mı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yaptırıldığına dair çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

İletişim Başkanlığı açıkladı: Emine Erdoğan için helikopter pisti yaptırıldı mı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığına yönelik iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin X hesabından yapılan paylaşımda, ''Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı.' iddiası doğru değildir.'' açıklamasında bulunuldu.

Açıklamanın devamında ise, 'Ankara Polatlı'daki bahse konu helikopter pisti, iddia edilenin aksine Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından daha önce inşa edilmiş ve Polatlı Tarım İşletmesinin kullanımına sunulmuştur.

Ayrıca söz konusu pist, olası acil durum ve orman yangınları esnasında da kullanılmak üzere yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi için helikopter pisti yapıldığı iddialarının, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla medyaya servis edildiği belirlenmiştir.' ifadelerine yer verildi.

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