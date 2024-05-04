CHP İliç'te incelemelerde bulunacak: 5 madenciye ulaşmak için çalışmalar sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 9 işçiden 2'sinin daha naaşına ulaşıldığını duyurmasının ardından bölgeye gitti.

Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İliç’teki ihmali araştırmak için kurulan komisyonu hatırlatarak '7-8 Mayıs’ta İliç’te olacağız. Sahada incelemelerde bulunacağız. İşçilerle, ailelerle, yetkililerle görüşeceğiz' dedi.

'ÇALIŞMALARA DETAYLI BİR ŞEKİLDE BAKIYORUZ'

Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede açıklamalarda bulunan Sarıgül, şunları söyledi:

"Bugün 81. gün İliç’teyiz Çöpler mevkisindeyiz. Çalışmaları yerinde inceliyoruz. Çalışmalara detaylı bir şekilde bakıyoruz 5 tane canımız bu gördüğünüz toprağın altında. Salı, çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu olarak burada olacağız. Detaylı bir şekilde araştırmamızı yapacağız. Öyle bir araştırma yapacağız ki Türkiye’de inşallah bundan sonra maden facialarıyla ilgili bir şey duymayalım. Ama biz Erzincanlılar, İliçliler olarak inanın ki yüreğimiz yanıyor. Bu toprak altında 5 tane daha canımız var. O canlara ulaşmak için canla başla bütün ekiplerimizle çalışmaya devam ediyoruz.”