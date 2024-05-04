Mansur Yavaş ve Nursen Yavaş'ın mal varlığı bildirimi belediye binasına asıldı: Borçlara da yer verildi

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş'ın mal varlığı ilanı belediye binasına asıldı.

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Mansur Yavaş ve Nursen Yavaş'ın mal varlığı bildirimi belediye binasına asıldı: Borçlara da yer verildi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş’ın mal varlığı belediye binasına asıldı.

İlanda, "2019 yılı Mansur Yavaş mal varlığı ile 2024 yılı Mansur Yavaş mal varlığı" ile "Nursen Yavaş malvarlığı" başlıkları altında varlık kalemlerine yer verildi.

İlan metninde ayrıca mevcut borçlar da yer aldı.

Mansur Yavaş ve Nursen Yavaş'ın mal varlığı bildirimi belediye binasına asıldı: Borçlara da yer verildi - Resim : 1

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Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi
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