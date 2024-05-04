Ağbaba'dan İçişleri Bakanlığı'nın 'tasarruf' paylaşımına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İçişleri Bakanlığı’nın tasarruf tedbirleri kapsamında araç sayının azaltıldığına dair yaptığı paylaşımına tepki gösterdi.

Ağbaba'dan İçişleri Bakanlığı'nın 'tasarruf' paylaşımına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ağbaba, burada yaptığı konuşmasında İçişleri Bakanlığı’nın tasarruf tedbirleri kapsamında araç sayının azaltıldığına ilişkin yaptığı paylaşımına tepki gösterdi.

'TASARRUFA BAŞLAYACAKSAN SARAYDAN BAŞLAYACAKSIN'

Çiftçinin mazot bulamadığı için tarlasını süremediğine dikkat çeken Ağbaba, şunları söyledi:

'İçişleri Bakanı korumasını ve makam arabasını azaltıyormuş vallahi günaydın, inşallah azaltır. 22 yıldan beri iktidardasınız, Cumhurbaşkanı'nın 13 tane özel uçağı var bunda tasarruf yok. Yazlık kışlık saraylar var Ahlat’ta, Marmariste saraylar var 1100 odalı saray var bunlarda tasarruf yapma. Cumhurbaşkanı'nın arkasında 300 koruma var bunlarda tasarruf yapma. Diyanet İşleri Başkanı'nın bindiği arabanın günlüğü 25 bin lira 1 emekli 2.5 aylık maaşıyla arabaya 1 gün binebiliyor. Maalesef şatafat bunların ahlakı olmuş durumda israf ahlakı olmuş durumda. Emekli 10 bin lira maaş alıyor bunlar konvoylarla gezmeye devam ediyor. Bakın ülkenin ekonomisi zor, emekli aç perişan, millet fukara, tasarrufa başlayacaksan saraydan, kamu binalarından başlayacaksın. O kiralık araçların tamamını iade edeceksin. Bunlar hala göstermelik İçişleri Bakanı korumasını azaltıyor. Mutlaka bu bakanların tasarruf etmesi lazım, Cumhurbaşkanı'nın tasarruf etmesi lazım, Meclis'in tasarruf etmesi lazım. Bir büyük araç saltanatına sahip hükümet, millet aç, millet perişan. Millet mazot bulamıyor ki tarlasını sürsün. İlaç, gübre atamıyor, bunlar makam araçlarıyla saraylarda oturmaya devam ediyorlar.'

Kaynak: ANKA

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