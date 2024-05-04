Bahçeli'ye 'Ahmed Cevad Onur Madalyası' verildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Türk dünyasına hizmetleri ve Türk milli ülküsüne katkıları dolayısıyla "Ahmed Cevad Onur Madalyası" verildi.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ile Ahmed Cevad'ın ailesinden Nicat Emiroğlu Güliyev, Anar Ahundzade, Mehin Banu Guliyeva ve Yılmaz Ahundzade, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ziyarette, Azerbaycan Milli Marşı'nın ve "Çırpınırdın Karadeniz" şiirinin yazarı Ahmed Cevad'ın doğumunun 132. yılına ithafen, ailesinin de isteği doğrultusunda Bahçeli'ye Türk dünyasına hizmetleri, Türk milli ülküsüne katkıları dolayısıyla "Ahmed Cevad Onur Madalyası" takdim edildi.

Bahçeli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, madalya dolayısıyla teşekkür etti.

1967-68 döneminden bu yana çok uzun bir mücadele verildiğini ifade eden Bahçeli, şunları söyledi:

"O mücadeleyi şekillendiren törenler, şölenler yapıldı. Her şölenin başında İstiklal Marşı'mızı okurduk. Fakat bir gün 'Çırpınırdın Karadeniz' okunmaya başladı. Çok kişi şaşırdı, 'Kimdir bu, ne zaman yazıldı, nasıl oldu, bunun manası nedir?' Sonradan hepimizin yetişmesinde ve her türlü siyasi düşüncenin ötesinde kültürel faaliyetlerde milliyetçi insanlarımızın her zaman gönlünde yaşayan bir değer oldu Ahmed Cevad ve eseri. Bu bakımdan böyle bir eseri ortaya koyan ailenin de bugün Milliyetçi Hareket Partisinde bulunması, TÜRKSOY'un bunun önderliğini yapmış olması Milliyetçi Hareket Partisini gururlandırmıştır.

'ÇIRPINIRDI KAREDENİZ BİZİM DE İŞTE SÖYLEDİĞİMİZ İLK ŞEYLERDEN BİRİ'

"Çırpınırdın Karadeniz"in bugün Türklerin önemli birleştirici bir değeri olduğunu ifade eden Bahçeli, "Sözün başı ve geleceğin sonsuzu olan Ahmed Cevad'a hepinizin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Onun emanetleri bizim emanetimizdir. Bu yavrularımız için ne varsa yapmaya hazırım. İster Azerbaycan'da bulunsunlar ister burada bulunsunlar her konuda hayatları boyunca bizim yetişmemize vesile olan muhterem büyüğümüzün bize emanetleri olarak kabul ediyorum." diye konuştu.