Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'daki İslam İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İsrail'e karşı aldığı önlemleri ve Filistin meselesine verdiği önemi vurguladı. İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını eleştiren Bakan Fidan, uluslararası alanda bu konuda adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, zirvede şu konu başlıklarına değindi:

"Bu bizim sınavımızdır. Birlik olabileceğimizi kanıtlamalıyız. İslam aleminin diplomatik yollar ve gerektiğinde zorlayıcı önlemler aracılığıyla sonuç alabileceğini göstermeliyiz. İslam tarihi yıkıcı bölünmelerle doludur. Bugün bu hataları tekrarlayamayız. Filistin davası bölgesel rekabetlere kurban edilemez. Hiçbirimiz Filistinlilerin kanı üzerinden aramızdaki meseleleri ya da rekabetleri çözme hakkına sahip değiliz. İslam aleminin dayanışması ve birlikteliği kaybolursa tek kazanan İsrail ve destekçileri olacaktır."

'İSRAİL'E KARŞI ELİMİZDEKİ TÜM BASKI UNSURLARINI SEFERBER ETMEMİZ ŞART'

Bakan Fidan, bu tarihi adaletsizliğin şimdi ve sonsuza kadar düzeltilmemesi halinde bir sonraki merhalenin her zamankinden daha büyük bir felaket getireceğinin altını çizdi.

Fidan, herkesin, İsrail'i Filistinlilere yaptığı zulme son vermeye ve iki devletli çözüme zorlaması, İsrail'e uluslararası hukuku ihlal etmenin bir bedeli olduğunu göstermesi gerektiğini belirtti.

"İsrail'e karşı elimizdeki mevcut ve etkili tüm araçları, tüm baskı unsurlarını seferber etmemiz şarttır." ifadesini kullanan Fidan, Türkiye'nin İsrail'e karşı tam ticaret yasağı getirdiğine dikkati çekti.

Fidan, 1 Mayıs'ta Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı soykırım davasına müdahil olma kararını açıkladığını hatırlatarak, İsrail'in cezasız kalmaması için mümkün olan tüm diplomatik yolları kullanacaklarını, hiçbir girişimden kaçınmayacaklarını vurguladı.

'FİLİSTİN'İN BM'YE TAM ÜYELİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ÇABA GÖSTERMELİYİZ'

Fidan, bugün tüm ümmet ve dünyanın dört bir yanındaki sağduyulu insanların kendilerini izlediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Halkımız bu zirveden somut sonuçlar çıkmasını bekliyor. Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması İsrail'e önemli bir darbe vuracaktır. Ayrıca Filistin'in BM'ye tam üyeliğini sağlamak için tüm çabalarımızı ortaya koymalıyız."