CHP'li kurmaylar, Erdoğan-Özel görüşmesini değerlendirdi: Niyet okuması yapmadık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyareti sonrası iki taraftan da olumlu açıklamalar geldi. Erdoğan, Özel'le görüşmesinin ardından, “Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey’e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var” açıklamasını yaptı.

Erdoğan’ın değişen söylemlerini değerlendiren CHP kurmayları, “Niye böyle bir söylem değişikliğine gittiğiyle ilgili niyet okuması yapmadıklarını” söyledi.

"ÜLKENİN SORUNLARINA ÇÖZÜM İÇİN BAZEN EL SIKMAK GEREKİYOR"

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; CHP’nin birinci parti sorumluluğunda davranması gerektiğini söyleyen partililer, “İnsanlar bizden sıkıntılarını dillendirmemizi, bu konuda kimle konuşmamız gerekiyorsa konuşmamızı bekliyor. Biz de bu nedenle ‘Müzakere de mücadele de ederiz’ diyoruz. Ülkenin ortak sorunlarına çözüm için bazen el sıkmak da gerekiyor” dedi.

"BİZ KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Kurmaylar, “AKP ile iyi iletişim Erdoğan’a yarar” iddiasına ilişkin de “Biz kendimize güveniyoruz, böyle bir endişemiz yok. Ama bu görüşmelerin ülkeye faydası olur. Ekonomik kriz, dış politika gibi konularda sorunlarımız yumuşayan bir dille çözülebilir. Kutuplaşmanın zarar verdiğini söyleyen her zaman bizdik. Siyasette bir dil değişikliğine öncü olduk, Erdoğan da attığımız adıma olumlu karşılık verdi. Bundan sonra nasıl olacağını göreceğiz. Ülkemizin kazanmasını istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.