Fatih Altaylı: Erdoğan, Özgür Özel’i pohpohlayıp havaya sokarak İmamoğlu’nu etkisizleştirmek istiyor

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesini değerlendirdi. İki liderin görüşmesinin eleştirilmesini "Aptallık" olarak nitelendiren Altaylı, "Erdoğan elini bir kez daha CHP’nin içine sokmak istiyor" dedi.

Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ın ne yapmak istediği net. Ve biliyor ki, İmamoğlu’nu kendisi yenemiyor ve İmamoğlu’nu ancak kendi evinde, CHP’de etkisizleştirirse kazanabilir, geçen sefer olduğu gibi. Bu yüzden de Erdoğan her yere erişmekte pek de zorlanmayan kolunu CHP’nin içine sokuyor.

Geçen dönem İmamoğlu’nu Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu‘nun çevresindeki adamları vasıtası ile engelledi.

Bu kez de Özgür Özel’i pohpohlayarak, popüler hale getirerek, egosunu okşayıp havaya sokarak İmamoğlu’nu etkisizleştirebilir. Şu anda çok net gördüğümüz plan bu. Ancak tutacağını hiç zannetmiyorum. Birincisi Özgür Özel, bir Kılıçdaroğlu değil. Bürokrasiden değil, sivil toplumdan kazıya kazıya geldi. Bu ucuz tezgahlara düşmez. Ayrıca AKP Türkiye’yi böyle yönetmeye devam ederse önümüzdeki seçimde kimin aday olduğunun önemi kalmaz. Erdoğan iktidarları muhalefetin gücünün değil, iktidarın zaaflarının yıktığını bilecek kadar iyi siyasetçidir. Hâlâ öyle olduğu bayağı şüpheli dursa da!"

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