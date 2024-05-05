Seçim bitti, belediyelerde yeni yarış başlıyor: İmamoğlu mu yoksa Yavaş mı başkan olacak?

Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) içerisinde bir değişim yaşanması bekleniyor.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde yüzde 37,76 oy alan CHP, Türkiye genelinde en çok belediyeye sahip olan parti olmuştu.

Duvar'ın aktardığına göre, seçim sonrası TBB yönetimi değişecek.

Önümüzdeki 1-2 ay içinde yapılması beklenen birlik seçiminde CHP’li belediyelerin başkanı belirleyecek çoğunlukta olduğu kaydedilirken kulislere göre, daha önce eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği yönetimini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da istediği belirtildi.

Parti yöneticileri, “Bu durum bir kriz konusu olur mu” sorusuna ise “Hayır olmaz, aralarında bir çözüm bulur, anlaşmaya varırlar” yanıtını verdiği kaydedildi.

Ayrıca, bütçesinin yarısından fazlası CHP’li belediyelerden kesilmesine karşın kaynaklarının tamamına yakınının yıllarca Cumhur İttifakı belediyelerine aktarıldığını söyleyen parti yöneticilerinin vurgusuna göre, “Türkiye Belediyeler Birliği de değişecek. Çoğunluk belki muhalefette olacak ama tüm partilerin güçleri ölçüsünde, adil şekilde temsil edildiği, kaynakların hakkaniyetli bir şekilde dağıtıldığı bir yapıya dönüşecek” denilmiş.