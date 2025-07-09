6 Saatten Az Uyursanız Vücudunuza Ne Olur? Bilim İnsanları Uyardı

Uyku, vücudun hem fiziksel hem de zihinsel olarak toparlanması için vazgeçilmez bir ihtiyaç. Ancak yapılan yeni bilimsel araştırmalar, günde altı saatten az uyuyan bireylerde ciddi sağlık sorunlarının hızla ortaya çıktığını gözler önüne serdi.

6 Saatten Az Uyursanız Vücudunuza Ne Olur? Bilim İnsanları Uyardı
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2.000’den fazla kişinin dahil olduğu geniş kapsamlı bir çalışmada, altı saatten az uyku alan bireylerin yalnızca ilk günden itibaren dikkat eksikliği, yorgunluk, sinirlilik ve fiziksel rahatsızlıklar yaşadığı belirlendi. Özellikle altı gün boyunca aralıksız uykusuz kalan katılımcıların şikâyetlerinde belirgin bir artış görüldü.

VÜCUT STRESE GİRİYOR, DENGE BOZULUYOR

Uzmanlara göre, yetersiz uyku nedeniyle vücudun toparlanma süreci sekteye uğruyor. Bu da biriken stresin fiziksel ve ruhsal etkilerinin daha ağır hissedilmesine neden oluyor. Sadece zihinsel yıpranma değil; kas ağrıları, mide-bağırsak sorunları, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi bağışıklık sistemine bağlı belirtiler de uykusuzlukla birlikte ortaya çıkabiliyor.

6 Saatten Az Uyursanız Vücudunuza Ne Olur? Bilim İnsanları Uyardı - Resim : 1

GÜNDE EN AZ 7 SAAT UYUYUN

Araştırmacılar, sağlıklı bir vücut ve zihin için her gün ortalama yedi ila dokuz saat arasında uyunması gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde hem kısa vadeli performans kaybı hem de uzun vadeli sağlık sorunları kaçınılmaz hale geliyor.

GIDA HASSASİYETİ DE UYKUYU BOZUYOR

Kanada’daki Montreal Üniversitesi tarafından yürütülen ayrı bir araştırma ise, uyku kalitesini etkileyen başka bir önemli faktöre dikkat çekti: Gıda intoleransı.

Prof. Tore Nielsen’in başkanlığındaki ekip, laktoz hassasiyeti ve diğer gıda intoleranslarının uyku sırasında ciddi sorunlara yol açabileceğini tespit etti. Araştırmaya göre, bu bireyler daha sık kabus görüyor, geceleri terleme yaşıyor ve uykudan bölünerek uyanıyor.

SÜT ÜRÜNLERİ VE BAHARATLI GIDALARA DİKKAT

Özellikle yatmadan kısa süre önce tüketilen süt ürünleri, tatlılar ve baharatlı gıdalar, hem sindirim sistemini hem de uykunun derinliğini olumsuz etkileyebiliyor. Bu durum, kötü rüyaların ve huzursuz gecelerin temel sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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