Iga Swiatek, Madrid Açık'ta zirveye ulaştı

Polonya'nın yükselen yıldızı Iga Swiatek, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda Belaruslu rakibi Aryna Sabalenka'yı 2-1'lik skorla yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

KARİYERİNDEKİ İLK MADRİD AÇIK ŞAMPİYONLUĞU

Toplam 3 saat 11 dakika süren çekişmeli mücadelede Swiatek, ilk seti 7-5 ile kazandı. İkinci seti 4-6 ile kaybeden Swiatek, son seti tie-break'te 7-6 kazanarak zafere ulaştı.

Bu zaferle birlikte Swiatek, kariyerinin ilk Madrid Açık şampiyonluğuna ulaşırken, bu sezonki 3. ve genel klasmandaki 20. şampiyonluğunu elde etmiş oldu. 22 yaşındaki Polonyalı tenisçi, bu galibiyetle dünya sıralamasındaki liderliğini de perçinlemiş oldu.

Sabalenka ise Madrid Açık'ta ikinci kez final oynama şansını değerlendiremedi. 2021'de de finalde Barbora Krejcikova'ya yenilen Belaruslu tenisçi, bu kez Swiatek'e engel olamadı.

Madrid Açık'ta erkeklerde ise finalde Andrey Rublev ve Felix Auger-Aliassime karşı karşıya gelecek.