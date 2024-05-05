Metruk binada kaçak tarikat yurdu: Gazetecileri görünce çocukları sakladılar

İstanbul'da metruk bina, Kuran kursu olarak kiraya verildi. Ailelerinin nerede olduğu bilinmeyen 20'den fazla çocuk hijyenden yoksun ve güvenliksiz ortamda yaşarken, kaçak kursla ilgili yapılan şikayetlerle ilgilenilmediği öğrenildi.

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Metruk binada kaçak tarikat yurdu: Gazetecileri görünce çocukları sakladılar

İstanbul Beykoz’da bulunan dört katlı metruk bina, mülk ortaklarından biri tarafından Kuran kursu olarak kiraya verildi. Tabelasız, denetimsiz Kuran kursunda, yaşları 5 ila 15 arasında değişen 20’den fazla çocuk yaşıyor.

Sözcü'den Hazar Dost'un haberine göre; kaçak Kuran kursu, binanın en üst katını da yatakhane olarak kullanıyor. Söz konusu yatakhanede ise hijyen koşullarının sağlanamadığı, çocukların güvenliksiz ortamda barındırıldıkları aktarıldı.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE ÇOCUKLARI SAKLADILAR

Yurt yetkilileri, SÖZCÜ TV'nin kameralarını görünce, içerideki çocukları başka bir yere saklamak için götürdü. Tamamı yabancı uyruklu olan çocukların, sarık ve cübbeli halleri kameralara takıldı.

ŞİKAYETLER DİKKATE ALINMADI

Apartmanda daire sahibi olan Raşit Karabulut, binadaki öğrencilerin başında olması gereken din hocasının hiçbir zaman gelmediğini söylerken “Biz çok uzun süredir, gerekli yerlere başvurularımızı yapıyoruz. Fakat sonuç alamadık. İlgilenilmedi” dedi.

CİMER, Diyanet ve Beykoz Belediyesi’ne başvuruları olduğunun altını çizen Karabulut, apartmanda mülkü olan diğer ortakların kendilerini “Hiçbir şey yapamazsınız” diyerek tehdit ettiğini de belirtti.

Çocukların yattıkları alanda ise yataklardaki kir, dolaplardaki çürümüş gıdalar olduğu görüldü.

Apartmanın depreme dayanıksız olduğu, merdivenlerden çıkarken kolonlardaki çatlaklardan ve dökülen sıvalardan rahatlıkla anlaşılabilirken yatakhanenin olduğu katta böcek ve sineklerin yoğunluğu da dikkat çekti.

Metruk binada kaçak tarikat yurdu: Gazetecileri görünce çocukları sakladılar - Resim : 1

ÇOCUKLARIN AİLELERİ NEREDE?

3 yıldır yurtta kaldığını söyleyen Tacikistan uyruklu bir çocuk, ailesinin nerede olduğunu sorduğumuzda herhangi bir yanıt vermezken içerde kendi yaşlarında 20-25 kişinin olduğunu söyledi. Kuran eğitimi aldıklarını anlatan çocuklar, başlarındaki kişilerin hangi tarikata bağlı olduğuna dair bilgi vermedi.

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