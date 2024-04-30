Yargıtay'dan emsal karar: Kayınvalidesinin yüzüne tükürdü, ağır kusurlu sayıldı

Yargıtay’dan boşanma davalarında emsal olacak bir karar çıktı. Karara göre; eşinin annesinin yüzüne tüküren damat ağır kusurlu sayıldı.

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Yargıtay'dan emsal karar: Kayınvalidesinin yüzüne tükürdü, ağır kusurlu sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davalarında emsal bir karara imza attı. Ankara’da görülen bir boşanma davasında ilk derece mahkeme eşlerin birbirlerine farklı şekilde kusurlu davranışlarının olmasının yanında davalı erkeğin eşine sürekli olarak fiziksel şiddet uyguladığı, agresif ve saldırgan olduğu, ayrıca eşinin annesinin yüzüne tükürmek suretiyle aşağıladığından boşanmalarına karar verdi.

Taraf avukatları davada alınan bazı kararlara itiraz ederek istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesine (BAM) başvurdu. İstinaf taleplerinin incelenmesinin ardından tarafların talepleri reddedilince bu kez temyize gidildi. Temyiz incelemesinin ardından Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de tarafların itirazlarını bu yönde reddederek eşinin annesinin yüzüne tükürmek suretiyle aşağılamasını kusurlu bir davranış olduğuna karar verdi.

"KADININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI"

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda, davalı erkek ağır kusurludur. Gerçekleşen kusurlu davranışlar aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. Hal böyle iken, tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddedilmesi doğru değildir."

Kaynak: İHA

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