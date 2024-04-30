Uşak'ta 19 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı: AFAD çalışma başlattı

Uşak'ta bir iplik üreten fabrikada çalışan 19 işçi halsizlik ve mide bulantısı şikayetiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AFAD ÇALIŞMA BAŞLATTI

AFAD ekipleri olayın meydana geldiği fabrikada çalışma başlattı. İncelemelerde, fabrikada kullanılan bazı malzemelerden kaynaklı kimyasal bir zehirlenme olabileceği belirlendi.

Uşak Valisi Turan Ergün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, fabrikanın çalışmasını durdurduğunu, son yapılan ölçümde herhangi bir gaz yüksekliğine rastlanmadığını ve AFAD ekiplerince ölçümlerin sabaha kadar devam edeceğini dile getirdi.