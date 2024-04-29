İzmir açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı: 4 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye görevlendirilen ekiplerce, durdurulan lastik botta 34 düzensiz göçmen tespit edildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan sıkı takip sonucunda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.