Denizli'de jeotermal kuyuda sondaj kazısı sırasında patlama

Denizli'nin Sarayköy ilçesi, Sakarya Mahallesi Yeni Babadağ Yolu Caddesi'nde kurulması planlanan jeotermal tesisinin sondaj çalışması sırasında kaynaktaki sıcak suyun basıncıyla patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kazı sırasında yaklaşık 850 metre derinlikte meydana gelen patlamanın etkisiyle kaynaktan fışkıran termal su, 50 metreye kadar yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda jandarma ekipleri bölgede kuyu çevresinde güvenlik önlemi aldı.

ÇEVREYE KOKU VE GAZ YAYILDI

AFAD ekipleri, patlamanın ardından sıcak suyla çevreye yayılan koku ve gaza ilişkin ölçümler yaptı. Ölçümler sonucu insan sağlığına zararlı bir gaz yayılımının bulunmadığı belirlendi.

İtfaiye ve sondaj firması yetkililerinin suyu kontrol altına alma çabası sürüyor.