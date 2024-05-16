AKP 'seferberlik' ilan etti, hedef asgari ücret: Açıklamalar ne anlama geliyor?

Enflasyon ve kur krizi raflardaki fiyatlara yansırken, yurttaşın alım gücü de her geçen gün düşmeye başladı.

Alım gücü düşerken DİSK/Birleşik Metal İş Sendikası'nın (BİSAM) açıkladığı verilere göre, açlık sınırı 17 bin 2 TL'lik asgari ücrete 754 TL ile fark attı. Nisan ayında yoksulluk sınırı ise, 61 bin 418 lira olarak hesaplandı. Ayrıca Türk-İş'in verilerine göre, nisan ayında açlık sınırı 17 bin 725 liraya yükseldi.

"ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLMAYACAK"

Yaşanan bu gelişmelere rağmen dün AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete ek zam olmayacak" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI'NDAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen ay hükümete yolladığı açık mektupta, "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesinin 'öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik önem taşıdığı' yazıldı.

"DEVLETİN TEPESİ ADETA SEFERBER OLMUŞ DURUMDA"

Yaşanan bu gelişmeler sonrası asgari ücret zammına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Çalışma Yaşamı Uzmanı Aziz Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Bu nasıl pervasızlıktır! Temmuzda ücretlere zam yapılmasın diye devletin tepesi adeta seferber olmuş durumda! Maliye Bakanı, Çalışma Bakanı, Merkez Bankası yönetimi temmuzda ücretlerin artmaması için birbiriyle yarışıyor. Bu nasıl zihniyet! Vatandaş enflasyon altında inim inim inlesin diye çalışıyor, fiyatlar artarken ücretler artmasın, vatandaş fakirleşsin diye uğraşıyor. Bunlar da yetmiyor. Kamu harcamasından kısıyor. Memurun lojmanını, servisini, kadrosunu kısıyor! Ne acayip memleket!"

Kaynak: Gerçek Gündem