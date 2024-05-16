Avrasya Tüneli'ne dev zam

İstanbul'da bir yakayı bir yakaya bağlayan tüp geçit projesi olan Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 zam geldi.

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Avrasya Tüneli'ne dev zam

Yerel seçim sonrası iğneden ipliğe gelen zamların ardı arkası kesilmiyor.

Otoyol, tünel ve köprü geçiş ücretleri de bundan nasibini alıyor.

KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre, Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 zam yapıldı.

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye, minibüsler için 120 TL'den 168 TL'ye ve motosikletler için 31,20 TL'den 41,7 TL'ye yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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