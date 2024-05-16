Avrasya Tüneli'ne dev zam

Yerel seçim sonrası iğneden ipliğe gelen zamların ardı arkası kesilmiyor.

Otoyol, tünel ve köprü geçiş ücretleri de bundan nasibini alıyor.

KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre, Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 zam yapıldı.

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye, minibüsler için 120 TL'den 168 TL'ye ve motosikletler için 31,20 TL'den 41,7 TL'ye yükseldi.

Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 zam yapıldı. Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye, minibüsler için 120 TL'den 168 TL'ye ve motosikletler için 31,20 TL'den 41,7 TL'ye yükseldi. — Olcay aydilek (@olcay_aydilek) May 16, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem