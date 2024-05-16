"Miras peşinde koşmayacağım" demişti: Gazinocular Kralı Aslan’ın torunu icralık oldu

Medyaradar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın torunu Fahrettin Alp Aslan’ı Kadıköy'de bulunan kargir ev, gazino ve büfe hissesi icradan satılığa çıktı. Daha önce 206 milyon kıymet değeri biçilen 6 bin 482 metrekare büyüklüğündeki arazinin itirazdan sonraki yeni değeri 257 milyon lira oldu. Çiftehavuzlar Mevkii, 1435 Ada, 42 Parsel de bulunan kargir iki ev gazino ve plaj ve büfe taşınmazın 299/3072 hissesi 257 milyon 469 bin muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İlk satış 6 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. Eğer alıcı çıkmazsa ikinci satış 10 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek.

BİÇİLEN DEĞERE İTİRAZ ETTİ

Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi Ferit Sedat Koryol, Anadolu yakasının en değerli arazisi için 206 milyon değer biçti. Aslan’ın avukatı Soner Cebeci’nin Anadolu 25’nci İcra Müdürlüğü’ne biçilen kıymet takdirine itiraz etti İtiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: ‘’Müvekkilimiz taşınmazda mirasçı konumda olup diğer mirasçılardan Esin Aslan tarafından taşınmaz için İstanbul Anadolu 9. Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/820 E. sayılı dosya ile ortaklığın giderilmesi davası ikame edilmiştir. İşbu dosya kapsamında 07.09.2022 tarihli kıymet takdiri raporu alınmıştır. Raporda müvekkilimizin miras payına karşılık gelen taşınmaz değeri 206.496.437,0-TL ve taşınmazın toplam değeri ise 2.106.975.000,00-TL olarak hesaplanmıştır. Bu rapor İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü'nün 2023/574 esas dosyasına emsal olması amacıyla konulmuş da Sayın Bilirkişi tarafından değerlendirmeye alınmamıştır. İtiraza konu kıymet takdiri ile hukuk dosyasından alınan kıymet takdiri arasında afaki bir fark (Geçen sene düzenlenmiş olmasına rağmen yaklaşık 5 kat) vardır. Gayrimenkulün kıymet takdiri bedeli gerçeği yansıtmadığı için yapılacak işlemlerde müvekkilimizin büyük zararı doğacaktır. Bu nedenle yeniden kıymet takdiri yapılması istemiyle işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

İSTANBUL’UN EN DEĞERLİ YERİNDE

Satış ilanında, satılacak yerin konumu şöyle tarif edildi:

Değerleme konusu taşınmaz, idari olarak İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Caddebostan Mahallesi, Opet. Cemil Topuzlu Caddesi No: 136 (Migros) adresli yerde bulunmaktadır. Parsel kuzeyde Opet. Cemil Topuzlu Caddesine, güneyde Caddebostan sahiline yan cephelerde ise komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmaza ulaşım, bölgenin ana arteri olan Opet. Cemil Topuzlu Caddesinden Bostancı istikametine giderken sahil hattında sağda Caddebostan merkezde yer almaktadır. Anadolu yakasının şerefiyesi yüksek ticari ve konut arteri olarak bilinmektedir. Parselin önünde Dalyan Parkı bulunmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde 400 metre mesafede Bağdat Caddesi, 550 metre mesafede Caddebostan Plajı, özel okullar, sağlık teşekkülleri ile günlük hayatı idame ettirecek ticari işletmeler yer almaktadır. Bölgede ağırlıklı 0-10 yaş aralığında deprem sonrası münferit özellikli lüks konut kullanımlı yapılar bulunmaktadır. Ticari faaliyetler ve ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bölge düz topografik yapıya sahiptir. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.’’

PARSELDE TESCİLLİ AĞAÇ VAR!

Yapının imar durumu ise icra ilanında şöyle anlatıldı: Söz konusu parsel, 11/05/2006 tt.li 16.3.2023 tadili 1000 ölçekli riskli yapılara ilişkin 11.05.2006 onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notu tadilatları ve lejant değişikliğine göre Yençok:11 m (3 Kat),maxT AKS:0.25, Ayrık Nizam yapılaşma şartlarında Kısmen Konut Alanı, Kısmen yolda kısmen de pasif yeşil alan da almaktadır. Sahile yüzü olan ilk yapının kat yüksekliği 11 metreyi geçemez, yol cepheli yapının kat yüksekliği 14,50 metre statüsü uygulanır. Son bina sadece yola cepheli olduğunda sahil parseli statüsü uygulanır. Ancak arka yola cepheli son binanın denize bakan cephesinin sahil cephesi kadastro hududundan en az 40 metre mesafede olması şarttır. Ancak köşe başı sahil parselinin arkasında yol yok ise parsel tamamında sahil parseli statüsü uygulanır. Kıyı kenar çizgisinden en az 10 metre çekilecektir. .Konu parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan kısmı ise 12/05/1997 tt.li 1/1000 ölçekli Dolgu Planında kalmaktadır. Parselde tescilli ağaç bulunduğundan Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan görüş alınacaktır. '' Denilmektedir.

BELKİ BABAMIN BÜYÜK BORCU ÇIKACAK!

Fahrettin Alp Aslan, 2006 yılında verdiği bir röportajda babasının borcuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Babamın zamansız gidişi beni çok sarstı. Önce çok sevdiğim dedemi kaybettim. Sonra babamı. Babasını kaybeden arkadaşlarım var. Onlara bakıp 'Allah'a şükür kimsemi kaybetmedim. Demek ki bir süre sonra geçiyor, onlar için de hayat devam ediyor' derdim. Ama şimdi hiç geçmeyecekmiş gibi geliyor. Allah'ın insana verdiği en büyük erdem unutmak. Ben de bu erdemi bekliyorum. Dedem ve babamdan kalan en büyük miras soyadım. Babam açtığı miras tespit davasıyla para peşinde değildi. Para hiçbir şey değil. Keşke babam ve dedem yanımda olsaydı da böyle bir ailede olmasaydık." Kendisinin de babasının mirasının tespiti için mahkemeye başvuracağını belirten Aslan, "Para için değil. Belki babamın büyük bir borcu çıkacak, belki alacağı çıkacak. Bilemiyorum ki... Ama para benim için önemli değil" diye konuşuyor."