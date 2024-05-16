Maliyeti 146 milyon lirayı geçti: AKP'li Çorum Belediyesi'nden güreş merkezi için ikinci ihale!

AKP’li Çorum Belediyesi'nin, 2022 yılında 51 milyona ihale edilen güreş merkezinin inşaatı yarım kaldı. 15 Nisan 2014’te 96 milyona ikinci ihale yapıldı. Çorum’daki güreş merkezinin maliyeti 146 milyon lirayı geçti.

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Maliyeti 146 milyon lirayı geçti: AKP'li Çorum Belediyesi'nden güreş merkezi için ikinci ihale!

AKP’li Çorum Belediyesi ‘Güreş merkezi’ ile gündeme geldi. Belediye 2022 yılının eylül ayında 51 milyon 650 bin TL’yi güreş merkezi yapımına yatırdı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Güreş Eğitim Merkezi’ne ilişkin ‘yiğidin harman olduğu Çorum’a Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla 66 yatak kapasiteli ve tam donanımlı bir Güreş Eğitim Merkezi’nin ihalesini yaptıklarını, en kısa sürede merkezin Çorumlu güreşçilerin hizmetinde olacağını söyledi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; 6 dönüm alana 480 günde inşa edilecek merkezde hizmet binası, ofis, 66 yatak kapasiteli 22 odası, spor salonu, 150 kişilik tribün, etüt ve dinlenme odaları, ıslak hacimler, sığınak ve yemekhane olacağı belirtildi. Merkez için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın 45 milyon TL hibe ettiği açıklandı.

YÜKLENİCİ FİRMA KAÇTI

İnşaat 2023 başında başlandı ve toprak seviyesine kadar tamamlandı. Ancak yüklenici firma Ağustos 2023’te malzemelerini alarak inşaatı bıraktı. Belediye tamamlamak için yeni ihale düzenlemek zorunda kaldı. 15 Nisan 2024’teki ihale sonucunda 6 Mayıs 2024’te 95 milyon TL’lik sözleşme yapıldı. İlk maliyeti 51 milyon 650 bin TL olarak belirlenen güreş eğitim merkezine 2 yılda ödenen tutar yaklaşık üç katı olan 146 milyon 650 bin TL’ye yükseldi.

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