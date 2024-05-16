Selçuk Geçer, 'bu fırsatı kaçırmayın' dedi: Satın!

Ancak, savaş geriliminin azalması ve bölgede kısmi bir istikrarın sağlanmasıyla birlikte, altın fiyatları düşüşe geçti. Rekor seviyeyi gören ons fiyatı, 2.364 dolara kadar geriledi. Bu dalgalanmalar, piyasalarda tedirginlik yaratırken, bazı yatırımcılar için fırsatlar sundu.