Selçuk Geçer, 'bu fırsatı kaçırmayın' dedi: Satın!
Ekonomist Selçuk Geçer, elinde altın olanlar için bir tavsiyede bulundu.
Ortadoğu’daki gerilimler altın piyasasında önemli dalgalanmalara yol açtı. Bölgedeki siyasi ve askeri çatışmaların etkisiyle, altının ons fiyatı 2.417 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rekor artış, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmelerinden kaynaklandı.
Ancak, savaş geriliminin azalması ve bölgede kısmi bir istikrarın sağlanmasıyla birlikte, altın fiyatları düşüşe geçti. Rekor seviyeyi gören ons fiyatı, 2.364 dolara kadar geriledi. Bu dalgalanmalar, piyasalarda tedirginlik yaratırken, bazı yatırımcılar için fırsatlar sundu.
Ekonomist ve yatırım uzmanı Geçer, altındaki bu hareketlilik hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Geçer, “Altın çok yükseldi. Artık satmak için iyi bir fırsat olarak görüyorum” şeklinde konuştu.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada altının gramı 2 bin 471 lira 34 kuruştan alınırken, 2 bin 471 lira 65 kuruştan satılıyor.
Çeyrek altın 4 bin 008 TL’den alınıp, 4 bin 069 TL’den satılıyor.
Ons altın ise 2 bin 386 dolar 67 centten alınırken, 2 bin 387 dolar 05 cent civarında satılıyor.