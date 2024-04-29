Bodrum'da vahşet! Masum hayvanları zehirleyip öldürdüler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayvan katliamı dehşeti. 5 köpek ve 2 kedi caniler tarafından zehirlendi. Hayvanlardan 3'ü yapılan müdahale ile kurtulurken, 4'ü ise telef oldu.

Bodrum'da vahşet! Masum hayvanları zehirleyip öldürdüler

Bodrum'dan gelen son haber can sıktı. Turizm cenneti ilçe hayvan katliamıyla gündem oldu. İHA'nın haberine göre; Yalıçiftlik Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bırakılan zehir, mahalleye bir ay önce taşınan Gizem Sümer'in köpeğinin zehirlenmesine neden oldu. Köpeğini ölü bulan Sümer, evinin çevresinde ölü halde başka bir köpek ile bir kedi de buldu. Bölgede yapılan aramada Sümer'in komşunun 3 köpeği de zehirlenmiş halde bulundu. 3 köpek ise, sahiplerinin erken fark etmesiyle müdahale edilerek kurtarıldı. Aynı bölgede inşaat işçileri tarafından da bir kedinin zehirlenmesi sonucu telef olduğu belirlendi.

BODRUM'DAKİ DEHŞETİ ANLATTI

6 aylık Yoda isimli köpeği telef olan Gizem Sümer, "Ben Yalıçiftlik'e yeni taşındım. Bir ay oldu. Dün maalesef köpeğimi ölü buldum, zehirlenmiş. Dün akşam da bir tane ölü kedi buldum. Bu sabah evimin bahçesinin yukarısında bir ölü köpek daha buldum. Bir komşumun 3 tane köpeğini zehirlemişler. Onlar fark edip zeytinyağı içirmişler. Kusunca iyileşmişler, bir tanesi pek iyi değilmiş.

Onlara köylülerden birisi köpeklerini öldüreceğini söylemiş fakat kim yaptı, nasıl oldu hiç bilmiyorum. Kameralara bakacağım ama ben başka hayvanların da başka bu şekilde ölmesini istemiyorum. Elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum. Bodrum Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nden gelip ölü köpekleri aldılar" diyerek hayvanların zehirlenmesine tepki gösterdi.

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