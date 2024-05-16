OHAL ilan edilen Yeni Kaledonya'da görülmemiş önlem

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'daki şiddet olaylarına ilişkin OHAL kararı alınırken, bölgeye asker sevk edileceği ve TikTok'un yasaklanacağını bildirildi.

OHAL ilan edilen Yeni Kaledonya'da görülmemiş önlem

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, ülkesinin Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'ya asker sevk edileceğini duyurdu. Yeni Kaledonya'da yaşanan şiddet olaylarına ilişkin olarak alınan önlemler hakkında bilgi veren Başbakan Attal, havalimanı ve limanların güvenliğini sağlamak amacıyla askerlerin bölgeye gönderileceğini ve sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanacağını belirtti.

Başbakan Attal, Yeni Kaledonya'daki duruma ilişkin, yarın yerel saatle 08.30'da Bakanlar Arası Kriz Masasının İçişleri Bakanlığında yeniden toplanması için talimat verdi.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı üzerine Yeni Kaledonya'da 2 bağımsızlık yanlısı ev hapsine alındı.

YENİ KALEDONYA'DA OHAL'E GÖTÜREN SÜREÇ

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, ölenlerin sayısı 4'e çıkmıştı.

Olaylarda, 130 kişi gözaltına alınmış ve 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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