Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin amblemi değişiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediyenin amblemi değişiyor. Yeni amblemin Ankara halkının karar vermesi için ABB Meclisi’ne teklif sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin amblemi değişiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) resmi X hesabından yapılan paylaşıma göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından resmi amblemin değişmesi konusunda gelen başvurulara yönelik duyuru yapıldı.

Paylaşımda, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından resmi amblemin değişmesi için yoğun başvuru geldiği belirtilerek, ABB Meclisindeki siyasi parti gruplarına yeni bir amblem belirlenmesi konusunda kararın bir yarışma ile Ankara halkına bırakılması teklifinde bulunacağı duyuruldu.

ABB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından resmi amblemin değişmesi konusunda gerek sosyal medyadan gerekse Başkent 153 Çağrı Merkezinden yoğun başvuru gelmektedir.

Konu hakkında; Belediye Meclisince tanıtıcı amblem belirlenmesinde salt çoğunluk, mevcut amblemin değiştirilmesi konusunda ise üçte iki (nitelikli) çoğunluk aranmaktadır. ABB Meclisinde CHP Grubu üçte iki çoğunluğu sağlayamamakta ve tek başına amblem değiştirme kararı alamamaktadır.

Bu nedenle yönetimimiz, ABB Meclisindeki siyasi parti gruplarına yeni bir amblem belirlenmesi konusunda kararın bir yarışma ile Ankara halkına bırakılması teklifinde bulunacaktır."

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