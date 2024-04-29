Sakarya merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Sakarya merkezli 4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğünce uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunan suç örgütüne yönelik Sakarya merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Sakarya, Edirne, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda; 9 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 1 kilo 278 gram kokain, 1 kilo 915 gram sentetik uyuşturucu, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 ruhsatsız tabanca, 173 fişek, 20 şarjör ve değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.