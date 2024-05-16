İstanbul'da korkunç olay! Cesedi su kuyusunda bulundu

Maltepe'de günlerdir kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedi, su kuyusunda bulundu.

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İstanbul'da korkunç olay! Cesedi su kuyusunda bulundu

Maltepe'de 5 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam, oturduğu binanın bodrumundaki su kuyusunda ölü bulundu.

Cevizli Mahallesi Bağımsızlık Caddesi'ndeki 4 katlı binanın bodrumundan gelen kötü koku üzerine bina sakinleri bodrum kata indi. Buradaki su kuyusunda bir erkek cesedi olduğunu fark eden apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Maltepe Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Polisin bodrum kattaki incelemesinin ardından cesedin, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Kal'a (70) ait olduğu belirlendi.

Cesedin kuyudan çıkarılması için itfaiye ve belediye ekipleri bodrum kata indi. Çalışmaların ardından kuyudan çıkarılan Kal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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