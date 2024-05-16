Tarih verildi: İstanbul dahil 60 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kastamonu, Hatay ve Siirt çevreleri ile Batı ve Orta Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ege bölgesinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ege bölgesinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Öğle saatlerinden itibaren yer yer toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 22°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK 6°C, 23°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay çevreleri ile Batı ve Orta Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

BURDUR 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HATAY 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 4°C, 18°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 6°C, 21°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 20°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışı

KARS 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışı

MALATYA 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 5°C, 16°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT 10°C, 23°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu