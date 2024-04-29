FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bugün Konya merkezli, Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'da kadın cinayeti: Karısını tüfekle öldürüp intihar ettiManisa'da kadın cinayeti: Karısını tüfekle öldürüp intihar ettiGüncel

Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
FETÖ FETÖ Operasyonları Konya
Turşu bidonuna bir tane ondan ekleyin bozulma olmuyor ve turşu kütür kütür oluyor Turşu bidonuna bir tane ondan ekleyin bozulma olmuyor ve turşu kütür kütür oluyor
Özgür Özel'in çağrısı sonuç verdi: AKP'den istifa eden 20 kişi CHP'ye geçti AKP'den istifa eden 20 kişi CHP'ye geçti
AKP Genel Merkezi önünde 'İsrail' protestosu: Nihat Zeybekci'nin sözlerine tepki! Nihat Zeybekci'nin sözlerine tepki!
ATV apar topar final kararı aldı. En çok seyredilen dizi artık yayımlanmayacak ATV apar topar final kararı aldı. En çok seyredilen dizi artık yayımlanmayacak
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat! Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı!
Maç sona erdi ortalık karıştı: Göztepe taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı Göztepe taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı
MHP'li Yıldız yeni anayasayla ilgili konuştu: Dili de bozuk, yeni anayasa halk oyuna sunulmalı "Dili de bozuk, yeni anayasa halk oyuna sunulmalı"
AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde üst üste depremler AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde üst üste depremler