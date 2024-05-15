Mehmet Şimşek talimat verdi, 50 ilde inceleme başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik talimatıyla 230 vergi müfettişi görevlendirildi. 50 ilde 17 milyar liralık sahte fatura için inceleme başlatıldı.

Mehmet Şimşek talimat verdi, 50 ilde inceleme başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatı ile 50 ilde inceleme başlatıldı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Maliye, 230 vergi müfettişi ile 50 ilde 17 milyar liralık sahte fatura için inceleme başlattı.

Organize vergi kaçakçılığı ile ilgili yeni yol haritası belirlendi. Çalışan kurumlar arasında eşgüdüm artırılırken, inceleme süreci başlatıldı. Verginin yanı sıra kara para aklama incelemeri de yapılacak.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) ve diğer paydaşlar bir araya gelecek ve ortak yaklaşım geliştirecek.

Ortak yaklaşım geliştirilirken Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve diğer ülkelerden önlemler değerlendirilecek.

Bu çerçevede teknik takip, arama ve el koyma gibi koruma tedbirlerine sürecin en başından itibaren başvurulacağı belirtiliyor.

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