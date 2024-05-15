Altında yeni dönem! İslam Memiş "vakit daralıyor" diyerek uyardı

Finans analisti İslam Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Altın ithalatında normalleşmeye gideceğiz" ve "Bir metali ülkede olmayan döviz kaynaklarıyla ithal edeceksiniz, bir köşede atıl olarak duracak, bunun neresi vatandaşın menfaatine? Çıkar çevreleri rahatsız, kusura bakmasınlar" sözlerini değerlendirdi.

Memiş, bu açıklamalar için "Altın için yeni bir dönem mi?" sorusunu beraberinde getiriyor. Benim cevabım evet. Altın için yepyeni bir dönem bizi bekliyor! Altın için plan tıkır tıkır işliyor. Yeni dünya düzeni için artık vakit de daralıyor. Bazı şeylerin 2030’a kadar zamanı var" dedi.

İran’da kuyumcuların protesto için kepenk indirdiklerine dikkat çeken İslam Memiş, "İran’da kısa bir önce yürürlüğe giren Kapsamlı Ticaret Kanunu’nun 18. maddesi kuyumculara sahip oldukları tüm altın stoğu ve tüm altın alım satımı yapan herkesin bilgilerini sisteme girme zorunluluğu getirildi. Sistem, artık kontrol bende diyor. Türkiye’de altın ithalat yasağı ile beraber iç piyasada altın kıtlığı oldu. Sorunun çözülmesi için iki kamu bankası görevlendirildi. İthalat, kuyum sektörüne yasak bankalara serbest. Bizdeki sistem de artık kontrol bende diyor" dedi.

TV100'deki yazısında Memiş, şöyle devam etti:

"Önce 0,25-0,50 gram altınların üretimi yasaklanıyor, sonra altın ithalat yasağı geliyor, sonra da bir metal oluyor! Bakalım sırada ne var? Benim için olabilecek sıralamam şöyle:

ALTIN BASIMINDA YENİ DÖNEM

Rafinerilerin ve Darphane’nin ürettiği tüm altınlar seri numaralı bir basım ile kayıt altına alınır.

Bu seri numaralı altınlar kayıt altına alındığından en son sahibi kolaylıkla tespit edilebilir.

YASTIK ALTI İÇİN YENİ UYGULAMALAR

Bugüne kadar yastık altı altınlar için bir çok uygulama devreye girdi ve ekonomiye kazandırıldı.

Bundan sonra daha yüksek faiz getirili teklifler sunulabilir.

KUYUM SEKTÖRÜ DARALABİLİR

Yeni yasal düzenlemeler ile kuyumculuk sektörü artık zorlaştırılabilir.

Küçük mağazaların çoğu kapatmak zorunda kalabilir.

İran örneği gibi.

DİJİTAL CİHAZ ZORUNLULUĞU

Yeni üretilen cihazlar ile beraber her şey kayıt altında olacağından satışlar için de hesap makinasına benzer cihazlar zorunlu hale gelebilir.

Bunun gibi bir çok gelişmeyi bekliyorum.

Sonuç itibariyle “fiziki altın sahibi olan son nesil olduğumuzu” anımsatmak isterim.