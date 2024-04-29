Manisa'da kadın cinayeti: Karısını tüfekle öldürüp intihar etti

Manisa’da psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören 24 yaşındaki bir şahıs, karısını tüfekle öldürdü. 2 çocuğu odalarında uyuduğu sırada eşini öldürdükten sonra oturduğu 2 katlı binanın çatı katına çıkıp aynı silahla intihar etti.

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Manisa'da kadın cinayeti: Karısını tüfekle öldürüp intihar etti

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi gece saatlerinde, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hamza Demirkıran (24), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı eşi ve biri 18 aylık diğeri ise 4 yaşındaki 2 çocuğunun annesi Buse Demirkıran’ı başından tüfekle vurdu. Daha sonra yaşadıkları iki katlı apartmanın çatısına çıkan şahıs, aynı tüfekle intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlarca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, savcının incelemesinin ardından cenazeler Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Korkunç olayın ardından konuşan amcaoğlu Nurullah Demirkan, “Hamza’nın psikolojisi bozuktu, tedavi görüyordu. Eline tüfeği alıp yatak odasına gidiyor ve hanımını öldürüyor. Daha sonra yukarıya çıkarak kendisini öldürüyor” dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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