İstanbul'da ucuza ev kalmayınca yatırımcıların akın akın yöneldiği kelepir il...

İstanbul'da konut fiyatlarının yükselmesi, yatırımcıları alternatif bölgelere yönlendirmeye başladı. Son dönemde Düzce, yatırımcıların ilgisini çeken önemli bir nokta haline geldi. İstanbul'da ucuza ev bulma imkanının azalması, Düzce'nin cazibesini artırdı ve birçok yatırımcı burada gayrimenkul edinmeye başladı.

Düzce'nin doğal güzellikleri, gelişmekte olan altyapısı ve İstanbul'a olan yakınlığı, yatırımcıları cezbeden faktörler arasında yer alıyor. Son dönemde Düzce'den onlarca evin yatırımcılar tarafından satın alındığı biliniyor. Bu durum, bölgenin gayrimenkul potansiyelini gözler önüne seriyor.

DÜZCE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Düzce, 1999 yılında il statüsü kazanmış, Batı Karadeniz'de bulunan şirin ve yemyeşil bir şehirdir.

Düzce, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan ildir. Düzce ili nüfusu: 405.131 Bu nüfusun %68,8i şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 2.492 km²'dir.

Düzce; akarsu ve gölleri, soğuk su kaynakları, yaylaları, eşsiz kumlu plajları ile dinlenmek için ideal bir ildir. Kuzeyde Karadeniz'de 22 km uzunluğunda kıyı şeridine sahiptir. Merkez ilçenin yüzölçümü 710 km² olup, İl genelinin yüzölçümü 2.492 km²'dir.

Düzce deniz var mı?

Akçakoca 35 km'yi bulan sahili boyunca dünyada ender rastlanan siyah inci taneli kumsalları, mavi bayraklı plajları (Ceneviz Kalesi Plajı, Çuhallı Plajı, Akevler Plajı), Soyat yalıyarları ve yemyeşil doğası ile bölgenin parlayan yıldızıdır.