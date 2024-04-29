Göztepe taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında kavga: 6 gözaltı

Trendyol 1 Lig'in 32. haftasında Göztepe konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup ederek, Süper Lig'e çıktı. Maçın bitiminin ardından Konak Güzelyalı Mahallesi’nde kavgalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kalabalık Göztepe taraftarının kovaladığı kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan bir iş yerine sığındı. Bunun üzerine iş yeri çalışanları genci darp etmek isteyen taraftarlara engel oldu. Bir süre sonra taraftarlar ile iş yeri çalışanları arasından bir anda kavga çıktı.

MOTOSİKLETİYLE DALIP BİR KİŞİYE KASKIYLA VURDU

İş yeri çalışanları ile kalabalık Göztepe taraftarları arasında çıkan kavga, cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, iş yeri çalışanları ile taraftarlar arasında sözlü tartışmanın ardından kavga çıktığı ve taraftarlar ile iş yeri çalışanlarının birbirlerine sandalye fırlattıkları, bu esnada kavganın arasına motosikletiyle dalıp bir kişiye çarpan iş yeri sahibinin ise kaskıyla çarptığı kişiye vurduğu anlar ile o esnada iş yerini önündeki masada bulunan müşterilerden küçük bir kızla yanındaki kadının kavganın ortasında kaldığı yer almıştı.

Aynı caddede, taraftarların kendi aralarında yaptıkları bir başka kavga ve kavga esnasında kabalalık bir grubun yere düşürdükleri şahsa tekmeler attığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, motosikletiyle gelerek kavgaya dahil olan iş yeri sahibinin başından yaralandığı olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı ve kavgaya karışan diğer şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.