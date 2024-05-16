Kart şifreniz bu rakamlardan oluşuyorsa dikkat! Parolanız her an ele geçirilebilir

Son dönemde siber saldırıların arttığını ve banka müşterilerinin risk altında olduğunu söyleyen yetkililer, ATM şifrelerinin dikkatli bir şekilde seçilmesi gerektiğini ifade etti.

Küresel siber güvenlik danışmanı Jake Moore, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, "İnsanlar halen çok yaygın bir şekilde kullanılan şifreleri ya da doğum günleri gibi çok kolay tahmin edilebilecek şifreleri seçiyor" dedi.

3.4 milyon pin şifresinin incelendiği araştırmaya göre en çok kullanılan dört haneli şifreler şöyle:

- 1234

- 1111

- 0000

- 1212

- 7777

- 1004

- 2000

- 4444

- 2222

- 6969

EN AZ TERCİH EDİLEN DÖRT HANELİ ŞİFRELER İSE ŞÖYLE:

- 8557

- 8438

- 9539

- 7063

- 6827

- 0859

- 6793

- 0738

- 6835

- 8093