Ankara'da çiftçilerden görülmemiş yağmur duası programı: Semazenler eşliğinde ilahiler söylediler

Ankara'nın Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi sakinleri yağmur duası için Çayırlar mevkisinde toplandı.

Semazenler eşliğinde ilahilerin söylendiği, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunan programda, mahalleler, yağmurun yağması için dua etti.

Büğdüz Mahallesi muhtarı Tekin Erkan duanın ardından yaptığı konuşmada, 'İnşallah bol yağmur yağar.' dedi.

Büğdüz Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Tiryaki de geleneksel yağmur duası etkinliğinde, 'Yağmur bol olduğunda şükür mahiyetinde az olduğunda da yağmur yağması için dua yapıyoruz.' diye konuştu.

Programda yapılan davetlilere yöresel homaça yemeği ile pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

Kaynak: AA