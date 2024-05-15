Kızıl Goncalar'da beklenmedik Demet Evgar gelişmesi! Seyirciler heyecanlandı

NOW TV ekranalrında yayımlanan Kızıl Goncalar'da Demet Evgar sürprizi

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Kızıl Goncalar'da beklenmedik Demet Evgar gelişmesi! Seyirciler heyecanlandı

Kızıl Goncalar dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. 1 hafta sonra sezon finali yapması beklenen kızıl Goncalar dizisinde Demet Evgar sürprizi yaşandı.

Show TV ekranlarında yayımlanan ve reyting rekorları kıran Bahar dizisiyle ekranlara dönen Demet Evgar, NOW TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar adlı dizinin setini ziyaret etti. Evgar, oyuncularla fotoğraflarını paylaştı.

Kızıl Goncalar'da beklenmedik Demet Evgar gelişmesi! Seyirciler heyecanlandı - Resim : 1

SEYİRCİLER HEYECANLANDI

Bahar dizisi ile ekrana dönen ve oyunculuğuyla dikkat çeken Demet Evgar çok konuşuldu. Evgar son bölümüyle dikkat çeken Kızıl Goncalar setine gitti. Kızıl Goncalar oyuncularıyla poz veren Demet Evgar, sosyal medyada gündem oldu.

KONUK OYUNCU MU OLACAK?

Demet Evgar'ın Kızıl Goncalar dizisine konuk oyuncu olarak katılacağı iddia edildi. Bu iddia Demet Evgaar'a yakın kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Sözleşmesi gereği Show TV ekranlarında yayımlanan Bahar dizisinde rol alabiliyor ve herhangi bir TV kanalında yayımlanacak bir dizide konuk oyuncu olarak yer alması söz konusu değil.

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