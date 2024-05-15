Herkes NOW TV'de yayımlanacak sanıyordu! Kenan İmirzalıoğlu'nun adresi belli oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun "Ayrılık Da Sevdaya Dahil" dizisi yakında seyircilerle buluşacak. Dizinin NOW TV ekranlarında yayımlanacağı öne sürülmüştü. Bu iddia doğru çıkmadı. Kenan İmirzalıoğlu'nun "Ayrılık Da Sevdaya Dahil" dizisinin yayımlanacağı adres belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sinemamızın duayen ismi Yavuz Turgul ile Kenan İmirzalıoğlu'nun TMC Film'in yapımcılığında çekeceği dijital dizisi merakla bekleniyor.

TMC Film’in patronu Erol Avcı‘nın hayata geçireceği Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünü oynayacağı Yavuz Turgul imzalı dizi heyecan yaratmıştı. Titizlikle hazırlanan dizinin kod adı “Ayrılık Da Sevdaya Dahil“…

Senaryo ve cast çalışmaları devam eden diziyi sinemamızın duayen yönetmeni Yavuz Turgul, Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş’le beraber kaleme alıyor. Büyük merakla beklenen dizi Netflix‘te seyirciyle buluşacak. Yönetmeni önümüzdeki günlerde belli olacak “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisinin ekim ayında sete çıkması planlanıyor. Gelen bilgilere göre “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisinin kadrosunda genç ve usta yetenekler de yer alacak.

DİZİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yavuz Turgul ile Kenan İmirzalıoğlu'nun TMC Film'in yapımcılığında çekeceği dijital dizisi en erken 2025'in Nisan ayında vizyonda olacak.