Yerlikaya talimat verdi: Soylu’ya yakın müdüre plaka soruşturması!

İsmail Saymaz, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın isimlerden eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkında müfettiş incelemesi başlatıldığını yazdı.

Yerlikaya talimat verdi: Soylu’ya yakın müdüre plaka soruşturması!

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Ankara’da organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın adamı olduğu ve bazı eylemlere karıştığı belirtilen Serdar Sertçelik’in Ankara Emniyeti’ni suçladığı ifadesinin ardından 4 polisin gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. “Emniyet’teki iç savaşın su yüzüne çıktığını ve eski-yeni emniyet bürokrasisinin çarpıştığını” söyleyen Saymaz, karşı hamle olarak eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın isimlerden eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkında müfettiş incelemesi başlatıldığını yazdı.

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Ankara’da organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın adamı olduğu ve bazı eylemlere karıştığı belirtilen Serdar Sertçelik, emniyeti suçladı, "Yalan ve iftiralarla dolu 19 sayfalık beyanları bana zorla imzalattılar" dedi. Sertçelik, yurt dışına çıktıktan sonra polisin kendisine ulaşarak, Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Fahrettin Koca, Abdulhamit Gül, Macahit Arslan ve Hasan Doğan aleyhine ifade verdirmek istediğini, hükümete bu yolla darbe yaptıklarını ileri sürdü. Sertçelik’in açıklamaları ve yayınladığı ses kayıtlarından sonra dün Organize Şubesi’nden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Öner, Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Komiser Ufuk Gültekin darbe iddiasıyla gözaltına alındı. Çelik, Demircan ve Gültekin, 7 Eylül 2023’te Kaplan’ı gözaltına alan üç isim.

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Saymaz, söz konusu gelişmeleri değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Bu karşı operasyon Emniyet’te iç savaşın su yüzüne çıktığını gösteriyor. Bir tarafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya... Diğer tarafta selefi Süleyman Soylu var. Onların etrafında eski-yeni emniyet bürokrasisi çarpışıyor” ifadelerini kullandı.

SOYLU’NUN MÜDÜRÜNE PLAKA SORUŞTURMASI

“Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının beyin takımı dün gözaltına alınırken, karşı hamle gecikmedi” diyen Saymaz, Süleyman Soylu’ya yakın isimlerden, eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkında müfettiş incelemesi başlatıldığını yazdı. Saymaz, “Özel plaka tahsisinden alınan bağış niteliğindeki paraların Yılmaz’ın hesabına aktarıldığı ileri sürülüyor. Yerlikaya’nın talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nün teftiş başlattığı iddia ediliyor” ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU’YA SORULAR

Öte yandan Saymaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

“Gizli tanıktan haberdar mıydı? M7’nin firar ettiğini ne zaman öğrendi? Komiser Demircan ile Sertçelik arasındaki, soruşturmanın iktidara yöneltildiği şeklinde yorumlanan ses kayıtlarından bilgisi var mıydı? Polisler mi Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden iktidara darbe yapıyor? Yoksa mafya mı polise ve iktidara operasyon çekiyor?”

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