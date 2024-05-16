Kulis: AKP'de değişim parti yönetimi ile sınırlı kalmayacak

AKP’de kongreye yeni bir kadro ile gitmek için düğmeye basıldı. İşte kulislerde konuşulan değişimler...

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Kulis: AKP'de değişim parti yönetimi ile sınırlı kalmayacak

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AKP’de seçim sonuçlarına ilişkin istişare süreci devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün net bir şekilde verdiği ‘Değişim’ mesajı ile birlikte ilk adımın birkaç gün içinde parti bünyesinde atılacağı ifade edildi.

Bu kapsamda, genel merkezde en az 5 genel başkan yardımcısının görevden alınacağı, yerine atanacak isimlerle kongre sürecinin yürütüleceği belirtiliyor. AKP kaynakları “Mevcut kadro ile kongreye gidilmeyecek. Parti yönetimi değişecek, yeni yönetim kongre sürecini yürütecek” bilgisini verdi.

AKP kulislerinde, değişimin parti yönetimi ile sınırlı kalmayacağı kabine ve külliye bürokrasisinde de değişiklikler olabileceği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı politika kurulları ile başdanışmanların sayısının düşürüleceği, bu konuda cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Politika kurullarının yapısında da değişiklikler olacağı ifade edildi.

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