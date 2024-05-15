Erkan Baş'tan iktidarın tasarruf paketine sert eleştiri

TİP Genel Başkanı Baş, Meclis'te onaylanan 2024 bütçesine ilişkin yaptığı açıklamada, vergi gideri olarak adlandırılan kalemin aslında büyük sermayenin ödemesi gereken vergiden devletin sildiği kalemler olduğunu belirtti. Ayrıca, zenginlerden alınması gereken vergilerin ödenmediğini ve tasarruf paketinin bu durumu örtbas etmek için yapılan utanmaz bir girişim olduğunu ifade etti.

"İSRAFIN SİMGESİ SARAYDA TASARRUF TEDBİRİ AÇIKLANIYOR"

"Akıl almaz bir durumla karşı karşıyayız. Sarayda tasarruf paketi açıklıyorsunuz. Bu ülkede israfın simgesi nedir diye sorsanız herkesin parmağıyla göstereceği yerde tasarruf tedbiri açıklanıyor. Kamu hizmetlerinde tasarrufa gideceklerini ilan ediyorlar. Yurttaşın en temel ihtiyaçlarını karşılamayan bir kamu hizmeti anlayışı var çünkü zaten yıllardır törpüleye törpüleye kamu hizmetini ortadan kaldıran bir yaklaşımla yönetilen bir ülkedeyiz. Şimdi bunun katmerleneceği bir sürecin tasarruf diye karşımıza çıkarıldığı tabloyla karşı karşıyayız.

Eğer gerçekten tasarruf yapmak istiyorsanız atacağınız ilk adım; Cengiz, Kalyon gibi beslediğiniz, büyüttüğünüz müteahhitlere işletilen İstanbul Havalimanı'na ödenmeyen 2022 ve 2023 kiralarını alarak bütçeye 60 milyarlık bir ek sağlayabilirsiniz. Tasarruf diye milletin boğazını sıktıkları bir tabloda kendi yandaşlarına verdikleri rakamları hatırlayınca insan gerçekten söyleyecek söz bulamıyor. Meclis'te onaylanan 2024 bütçesine baktığımızda vergi gideri dedikleri 2 trilyonluk bir kalem var. Vergi gideri dedikleri aslında büyük sermayenin ödemesi gereken, halka hizmet etmek üzere devlete ödemesi gereken vergiden devletin sildiği kalemlerden söz ediyoruz. Bu ülkede en zenginlerden almanız gereken vergiden vazgeçiyorsunuz. Zenginlerden almaları gerekirken almadıkları paranın küsuratıyla tasarruf paketi açıklayan bir utanmazlıktan söz ediyoruz.''