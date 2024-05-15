Özgür Özel'den TOBB resepsiyonunda kucaklaşma vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TOBB'un 80’inci genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Özgür Özel burada yaptığı konuşmada yeni anayasa tartışmalarına da değindi.

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Özgür Özel'den TOBB resepsiyonunda kucaklaşma vurgusu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) 80. Genel Kurulu'nda (Cumhuriyet Halk Partisi) CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı konuşmada, yeni anayasa tartışmalarına vurgu yapıldı. Özel, hukuk devleti ve hukukçuların önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin hukuka güven duyduğu bir ortamda birlik ve dayanışma içinde olma özlemini dile getirdi.

'HUKUK DEVLETİNE DÖNÜŞÜN ÖZLEMİNİ DUYUYORUM'

Özel'in konuşmasında, hukuk devletinin temel unsurlarından biri olan anayasal bilince vurgu yapıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada ''Hukuk devleti varsa hukukçular vardır. Ben tüm hukukçulara, yüksek yargının değerli başkanlarına, tekrar hukuk devletine dönüş için kuvvetli bir anayasal bilinç, hukuka güven, hukukçuya güvenin sağlandığı, bir Türkiye'de hep birlikte el sıkışmanın, hep birlikte kucaklaşmanın özlemini duyduğumu hatırlatıyor, Türkiye'nin en önemli kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinden bir tanesi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 80’inci genel kurulunun üyelerine ve hepimize fayda geçirecek sonuçlar getirmesini temenni ediyorum'' ifadelerine yer verdi.

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