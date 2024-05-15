Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. 11 maddeden oluşan teklif, Dışişleri Bakanlığı'nın teşkilatını güçlendirmeyi, personelinin yetiştirilmesini ve kapasitesinin artırılmasını amaçlıyor.

Son Güncelleme:
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Toplantıda 11 maddelik Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi görüşülecek. Muhalefet miletvekilleri, kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelmeden önce TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.

Teklifle Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi, personelinin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesinin desteklenmesi ve düzenleme kapsamında belirlenen faaliyetlerin icrası amacıyla merkezi Ankara'da olan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Suat Kılıç'tan Bakan Şimşek'e çağrı: 'Tasarrufun en büyüğü ihaleler yapılırken yapılacak olan tasarruftur' Tasarrufun en büyüğünün nasıl yapılacağını açıkladı
MHP'den Abdülkadir Selvi'ye: Tek çare Silivri'ye göndermek MHP'den Abdülkadir Selvi'ye: Tek çare Silivri'ye göndermek
Kıtır kıtır oluyor ve asla erimiyor. Yeşil fasulye turşusunun püf noktaları Kıtır kıtır oluyor ve asla erimiyor. Yeşil fasulye turşusunun püf noktaları
Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol değişikliği! Setlere geri mi dönüyor? Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol değişikliği! Setlere geri mi dönüyor?
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek talimat verdi, 50 ilde inceleme başlatıldı Mehmet Şimşek talimat verdi, 50 ilde inceleme başlatıldı
Fatih Portakal, o ismi işaret etti: Görevden alınırsa hiç şaşırmayın! Fatih Portakal, o ismi işaret etti
Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..." Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..."
TÜİK verilerine yansıdı... Türkiye'de akraba evliliği oranları belli oldu: En fazla olduğu iller hangileri? Türkiye'de akraba evliliği oranları belli oldu: En fazla olduğu iller hangileri?
Mısır Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü Mısır Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü