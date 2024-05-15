Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Toplantıda 11 maddelik Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi görüşülecek. Muhalefet miletvekilleri, kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelmeden önce TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.

Teklifle Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi, personelinin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesinin desteklenmesi ve düzenleme kapsamında belirlenen faaliyetlerin icrası amacıyla merkezi Ankara'da olan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA