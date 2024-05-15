MHP'den Abdülkadir Selvi'ye: Tek çare Silivri'ye göndermek

MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi için "Geriye tek bir çare kalıyor Silivri'ye göndermek!" dedi



Selvi, son yazılarında Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasının AKP'ye zarar verdiğini ve 'yeniden yargılanma formülü' gerektiğini savunmuştu. Bu görüşler, MHP'nin lideri Devlet Bahçeli de dahil olmak üzere birçok MHP'li tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Özkan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddolunduğuna göre, geriye tek bir çare kalıyor Selvi'yi Silivri'ye göndermek!'