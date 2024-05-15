Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'CHP'ye iadeiziyaret' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın bir zamanda CHP'ye iadeiziyarette bulunacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
> <

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin ‘CHP’ye iadeiziyaret’ sorusunu yanıtladı.

Erdoğan, CHP’ye yakın bir zamanda iadeiziyarette bulunacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uzun bir aranın ardından AKP’yi ziyaret eden ilk genel başkan olmuştu.

Özel’in ziyaretinin ardından ‘siyasette yumuşama’ dönemine girildiği yorumlarında bulunulmuştu.

Etiketler
AKP CHP Özgür Özel
Son Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den mülakat açıklaması: 'Kaldırılması gündemde değil' Milli Eğitim Bakanı Tekin'den mülakat açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet belediyelerini hedef aldı... Konu: 'Eş dost atamaları' Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet belediyelerini hedef aldı
Kıtır kıtır oluyor ve asla erimiyor. Yeşil fasulye turşusunun püf noktaları Kıtır kıtır oluyor ve asla erimiyor. Yeşil fasulye turşusunun püf noktaları
Show TV'den üzücü haber! Bahar'ın final yapacağı tarih açıklandı Show TV'den üzücü haber! Bahar'ın final yapacağı tarih açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..." Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..."
Mehmet Şimşek talimat verdi, 50 ilde inceleme başlatıldı Mehmet Şimşek talimat verdi, 50 ilde inceleme başlatıldı
Fatih Portakal, o ismi işaret etti: Görevden alınırsa hiç şaşırmayın! Fatih Portakal, o ismi işaret etti
İzmir açıklarında art arda iki deprem! Naci Görür'den açıklama!
Mısır Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü Mısır Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü