Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'CHP'ye iadeiziyaret' açıklaması
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın bir zamanda CHP'ye iadeiziyarette bulunacağını açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin ‘CHP’ye iadeiziyaret’ sorusunu yanıtladı.
Erdoğan, CHP’ye yakın bir zamanda iadeiziyarette bulunacağını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uzun bir aranın ardından AKP’yi ziyaret eden ilk genel başkan olmuştu.
Özel’in ziyaretinin ardından ‘siyasette yumuşama’ dönemine girildiği yorumlarında bulunulmuştu.
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