Milli Eğitim Bakanı Tekin'den mülakat açıklaması: 'Kaldırılması gündemde değil'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kamuoyunda sıkça tartışılan mülakatla ilgili soruyu da yanıtlayan Tekin, mülakat düzenlemesine karşı çıkanları 'yüzde 100 mülakat etkili olsun' demekle suçladı.

Tekin, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir şeyi atlıyorlar. Şu andaki mevcut duruma göre mülakat yüzde 100 etkili öğretmen arkadaşlarımızın atanmasında. Biz mülakatın etkisini yüzde 50'ye düşürüyoruz ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale taşıyorlar. Yani 'yüzde 100 mülakat etkili olsun' diyorlar. Burada bir çelişki var, anlamakta zorlanıyorum. Biz yönetmeliğimizi yayınladık, süreci ona göre işleteceğiz."

Tekin, "Mülakatın tamamen kaldırılması söz konusu mudur?" sorusuna ise "Şu an bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Ben Bakan olarak yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum, mevcut elimizdeki yasal düzenlemeye göre” yanıtını verdi.